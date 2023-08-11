В Кузбассе произошло землетрясение

На территории Красулинского сельского поселения в Кузбассе зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,9. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Зарегистрированное землетрясение имело техногенное происхождение. Специалисты сделали вывод, что подземные толчки спровоцировали взрывы в разрезе.

Эпицентр землетрясения находился вблизи Новокузнецка и Прокопьевска. Прочие детали произошедшего не уточняются. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее на Сахалине сейсмологи зафиксировали два землетрясения.