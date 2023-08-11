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Аниматоров уволили после танца под песню Сердючки

Трех аниматоров уволили за танец под песню Сердючки в аквапарке в Алуште

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Phil Noble/Reuters

Трех аниматоров, танцевавших под песню «Гуляночка» Верки Сердючки (Андрея Данилко) в аквапарке в Алуште, уволили. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом стали слова из многократно повторяющегося припева песни «Ше не вмерла Украина, если мы гуляем так, песней мы разгоним кровь в эту пору зимнюю».

Ранее девушек оштрафовали на 15 тыс. рублей за танец под песню Верки Сердючки в аквапарке.

В суде заявили, что девушки пели и танцевали под песню «на украинском языке, провокационного характера». В силовых органах подчеркнули, что девушки своими действиями «провоцировали посетителей на конфликт».

Девушек обвинили в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. В суде они признали вину.

24 февраля 2022 года Россия начала военную на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».

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