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ВОЗ рекомендовала усилить надзор из-за роста заболеваемости COVID-19

ВОЗ рекомендовала усилить эпидемнадзор из-за роста заболеваемости COVID-19

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China Daily/Reuters

Странам мира необходимо усилить эпидемиологический надзор в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и распространением варианта омикрон-штамма EG.5. Об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает ТАСС.

«Важно вести [эпидемиологический] надзор. Страны сильно ослабили наблюдение и информирование», — сказал Линдмайер, ответив, что если не получать полной картины происходящего, то будет невозможно реагировать в полной мере.

Он рассказал, что ВОЗ побуждает страны проводить больше наблюдений и больше информировать о результатах мониторинга.

Ранее ВОЗ сообщила, что за месяц число заражений коронавирусной инфекцией в мире увеличилось почти вдвое — на 80%. По данным организации, с 10 июля по 6 августа число заражений составило почти 1,5 млн, а летальных исходов — 2,5 тыс. человек. До этого организация сообщила, что EG.5 быстро распространяется во всем мире.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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