Врач предостерег от просмотра боевиков и новостей за едой

Просмотр боевиков и новостей за едой может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. Он подчеркнул, что адреналин, который выделяется при стрессе, является антагонистом пищеварения.

«Минимизируйте воздействие адреналина на ваш организм при приеме пищи, не смотрите новости, боевики, не скрольте ленту и не разговаривайте по телефону, не читайте книг, слушайте классическую музыку или смотрите на спокойный интерьер», — сказал Неронов.

Он также посоветовал употреблять пищу малыми порциями, тщательно пережевывая пищу.

Также Неронов перечислил правила, которые спасут от переедания. Во-первых, по его словам, питаться нужно три раза в день, а в идеале — пять, добавив второй завтрак и полдник. Во-вторых, принимать пищу необходимо в одно и то же время.

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