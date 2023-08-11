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Врач предостерег от просмотра боевиков и новостей за едой

Врач Неронов: просмотр боевиков за едой может вызвать проблемы с пищеварением

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Просмотр боевиков и новостей за едой может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. Он подчеркнул, что адреналин, который выделяется при стрессе, является антагонистом пищеварения.

«Минимизируйте воздействие адреналина на ваш организм при приеме пищи, не смотрите новости, боевики, не скрольте ленту и не разговаривайте по телефону, не читайте книг, слушайте классическую музыку или смотрите на спокойный интерьер», — сказал Неронов.

Он также посоветовал употреблять пищу малыми порциями, тщательно пережевывая пищу.

Также Неронов перечислил правила, которые спасут от переедания. Во-первых, по его словам, питаться нужно три раза в день, а в идеале — пять, добавив второй завтрак и полдник. Во-вторых, принимать пищу необходимо в одно и то же время.

Ранее гастроэнтеролог рассказала, чем нельзя запивать шашлык.

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