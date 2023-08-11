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Врач перечислил простые правила, которые спасут от переедания

Гастроэнтеролог Неронов: строгий пятиразовый режим питания спасет от переедания

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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов в беседе с РИАМО перечислил пять правил, которые спасут от переедания. Во-первых, по его словам, питаться нужно три раза в день, а в идеале — пять, добавив второй завтрак и полдник. Во-вторых, принимать пищу необходимо в одно и то же время.

«В-третьих, при составлении меню важно ориентироваться на качество пищи и время приема, например пища на завтрак — это, как правило, каша, а не стейк с кровью. В-четвертых, пищу принимать в теплом виде, тщательно пережевывать»,— продолжил врач.

Заключительное правило, по его словам, — это достаточное питье — 2-2,5 литра воды в сутки. При этом все зависит от роста, массы тела, а также температуры и влажности окружающей среды, заключил Неронов.

Между тем диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко советует вести пищевой дневник, записывать в него все, что съедается в течение дня. Это, по ее словам, поможет понять, откуда появляются лишние килограммы.

Ранее врач рассказала, сколько куриных яиц можно съедать в день.

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