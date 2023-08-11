Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен

В Сергиевом Посаде спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва

close
100%
МЧС России

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

При этом собеседник уточнил, что работы на месте ЧП продолжаются.

9 августа на складе с пиротехникой на территории оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв с последующим возгоранием.

На следующий день Минздрав Московской области сообщил, что в результате полученных при ЧП травм в больнице остаются 14 человек, всего за помощью обратился 71 пострадавший.

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Следователи в качестве подозреваемого задержали технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой произошло ЧП.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

Все новости на тему:
Взрыв в Сергиевом Посаде
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях