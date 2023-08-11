Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

При этом собеседник уточнил, что работы на месте ЧП продолжаются.

9 августа на складе с пиротехникой на территории оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв с последующим возгоранием.

На следующий день Минздрав Московской области сообщил, что в результате полученных при ЧП травм в больнице остаются 14 человек, всего за помощью обратился 71 пострадавший.

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). Следователи в качестве подозреваемого задержали технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой произошло ЧП.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.