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На Алтае во время восхождения разбился скалолаз из Новосибирской области

На Алтае скалолаз из Новосибирской области сорвался со страховки и погиб

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Depositphotos

Житель Новосибирска погиб во время прохождения Северо-Чуйского хребта. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

Инцидент произошел на перевале «Контейнер». Россиянин сорвался со страховки при «очевидных обстоятельствах». Информация об этом поступила в службу 10 августа, но об этом стало известно только сейчас.

Мужчина состоял в туристической группе из четырех человек. Участники не регистрировались в ГУ МЧС перед путешествием.

На данный момент погодные условия не позволяют забрать тело погибшего. Когда ситуация улучшится, профильные службы направят к месту инцидента частный вертолет из Горно-Алтайска.

Перевал, на котором сорвался скалолаз, соединяет реку Актра и ледник Большой Актру. Маршрут является одним из наиболее сложных для путешествия маршрутов, так как на нем много крутых склонов. Более того, сам перевал расположен на высоте более трех тысяч метров.

Ранее в Дагестане спасатели доставили хозяину упавших со скал коз.

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