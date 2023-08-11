Власти Калужской области сообщили о пожаре на подстанции

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил о пожаре на электроподстанции в селе Росва.

По словам губернатора, на месте возгорания работают пожарные расчеты.

«Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества. Принимаются необходимые меры для ликвидации очага возгорания и оперативного восстановления энергоснабжения», — пояснил Шапша.

Глава региона добавил, что причины возникновения пожара выясняются.

До этого Шапша сообщал о сбитом беспилотнике в ночь на понедельник, 7 августа. Беспилотный летательный аппарат сбили в Ферзиковском районе области.

Также сообщалось, что в Сочи потушили пожар на трансформаторной подстанции на 11-м километре автодороги А-149.

В тушении участвовали 24 человека, девять единиц техники.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.