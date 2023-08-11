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Москвичам рассказали о погоде на пятницу

В Гидрометцентре сообщили, что в Москве 11 августа ожидается гроза и до +27°С

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В Москве и Подмосковье в пятницу, 11 августа, ожидается до +27°С. В столичном регионе будет переменная облачность, местами ожидается кратковременный дождь, гроза, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +27...+29°С. Ожидается северо-восточный, восточный ветер скоростью 5–10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +19...+21°С. Ожидается восточный, юго-восточный ветер со скоростью 7–12 м/c.

Атмосферное давление днем составит 753 мм рт. ст., а ночью — 751 мм рт. ст.

До этого сообщалось, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории.

Ранее метеоролог рассказала о погоде в России до конца лета.

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