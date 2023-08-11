Крупный пожар в подмосковном Одинцово локализован

Пожар на складе в подмосковном Одинцово локализовали на площади 2000 кв. м, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС.

«Произошло возгорание на складе, предварительно, по всей площади. В 23:53 огонь локализован на площади две тысячи квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших не поступала.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится склад, логистическая компания и пункт по приему поддонов.

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