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Крупный пожар в подмосковном Одинцово локализован

МЧС: пожар на складе в Одинцово локализовали на площади 2000 квадратных метров

Пожар на складе в подмосковном Одинцово локализовали на площади 2000 кв. м, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС.

«Произошло возгорание на складе, предварительно, по всей площади. В 23:53 огонь локализован на площади две тысячи квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших не поступала.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу находится склад, логистическая компания и пункт по приему поддонов.

Накануне сообщалось о крупном пожаре в подмосковном Одинцово.

Ранее стало известно, что крупный пожар произошел возле автоцентра Lada Яхрома в Московской области.

3 августа сообщалось, что на складе в Краснодаре произошел пожар.

До этого стало известно, что пожар случился в кафе «Лесной уют» в Измайловском парке в Москве.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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