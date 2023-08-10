Жителей Сингапура напугало кольцо черного дыма в ясном небе

Жителей Сингапура напугало кольцо черного дыма, возникшее днем в ясном небе, пишет Asia One.

Кольцо дыма появилось над пляжем в воскресенье днем, когда там было много людей. Среди очевидцев этого явления оказался Нуруддин Селамат, который сделал несколько кадров с места событий и опубликовал их в соцсетях.

«Не пора ли нам бежать?» — прокомментировал свой пост мужчина.

Нуруддин рассказал, что отдыхающие сначала подумали, что это был рой пчел, однако никто точно не мог сказать, что увидел. От такого зрелища мужчине стало не по себе, но любопытство взяло над ним верх, поэтому он остался на месте и начал вести съемку.

«Никто бы не поверил без доказательств», — объяснил он свой поступок.

Cелмат добавил, что дымчатое облако двигалась очень медленно и, казалось, исчезло через несколько минут. Специалист по погоде и климату Ко Тье Йонг объяснил, что кольцо дыма — это не погодное явление, а вихревое образование, созданное импульсом горячего воздуха, устремляющегося вверх в стабильную атмосферу.

«Вихревое кольцо формируется на передней круглой кромке восходящего шлейфа, и по мере его подъема кольцо расширяется, потому что в него вовлекается окружающий воздух. Люди увидели кольцо, потому что в него попали частицы дыма», — пояснил специалист.

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