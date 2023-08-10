В Госдуме обратили внимание на видео с военными, жалующимися на отсутствие выплат

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем Telegram-канале обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой разобраться в ситуации с выплатами российским военным, которые пожаловались на их отсутствие.

Как рассказала Останина, она увидела в сети видеообращение к Паслеру со стороны военнослужащих, которые заявили, что правительство Оренбургской области блокирует положенные им по закону выплаты. По словам военных, отмечает депутат, их семьи оказались на грани голода.

«Как председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей официально обращаюсь к вам в связи с данной ситуацией и прошу как можно скорее решить проблему», — написала она и добавила, что данный случай поставлен на депутатский контроль.

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