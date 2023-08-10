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Бутик Hermes обокрали в Милане на €90 тысяч

Из миланского бутика Hermes украли четыре сумки почти на €100 тысяч

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Horst Galuschka/Global Look Press

Бутик одежды и аксессуаров класса люкс «Hermes» обокрали в Милане на €90 тыс. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на данные правоохранителей.

«Исчезли четыре сумки стоимостью €90 тыс.», — говорится в статье.

Отмечается, что среди пропавших вещей фигурирует легендарная сумка Birkin Himalaya, сделанная из крокодиловой кожи стоимостью €50 тыс.

По информации издания, ее исчезновение заметили несколько сотрудников магазина, когда обнаружили внутри пакета, хранящегося на складе магазина сумочку, которая не соответствовала той, что указана в коробке и в серийном номере.

В материале уточняется, что следователи работают над делом и устанавливают все обстоятельства случившегося, хотя имеют сомнения, что кража посторонними людьми имела место быть. Дело в том, что доступ к хранилищу есть только у персонала, техников и уборщиков. Территория бутика контролируется видеокамерами, на данный момент проходит анализ отсмотренных записей.

До этого грабители скрылись с ювелирными изделиями из магазина Piaget в Париже.

Ранее неизвестный вынес сумку за 2 млн рублей из бутика Valentino в центре Москвы.

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