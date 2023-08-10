В Петербурге задержали 20-летнего вандала, изрисовавшего фасады домов рекламой наркотиков

В Санкт-Петербурге задержали граффитиста, испортившего фасады зданий рекламой запрещенных веществ. Как рассказала петербургская полиция в своем Telegram-канале, на трафаретные надписи пожаловался коммунальщик.

Во Фрунзенском районе к концу июля появилась запрещенная реклама. Неизвестный испортил рекламой интернет-магазинов, торгующих наркотиками, фасады домов на улицах Турку, Будапештской и Пражской. В полиции возбудили уголовное дело о вандализме.

Через непродолжительное время был задержан подозреваемый — 20-летний юноша из города Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти. Его заметили во время нанесения очередного объявления 7 августа. При себе у задержанного оказались три баллончика краски и трафарет. Портфолио молодой человек хранил в телефоне, там обнаружились 260 фотографий выполненных работ в Московском, Кировском и Василеостровском районах Петербурга.

В отделении выяснилось, что за одну надпись вандалу платили 90 руб. По подсчетам издания 47news, ему удалось заработать чуть более 20 тысяч рублей.

Полиция продолжает устанавливать факты противоправной деятельности подозреваемого.

Ранее двое подростков повредили 53 памятника и 14 крестов на кладбище под Саратовом.