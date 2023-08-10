Дезодорант стал причиной пожара в жилом доме в Подмосковье

МЧС России в своем Telegram-канале сообщило, что в семнадцатиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске произошел пожар из-за дезодоранта, который несколько часов простоял на солнце, из-за чего взорвался.

Отмечается, что флакон простоял несколько часов под солнечными лучами.

«Огонь, плотное задымление и устойчивый запах гари — последствия забытого на подоконнике аэрозоля», — указали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что огнеборцам удалось потушить пожар и спасти пять человек, еще 70 жителей многоэтажки были эвакуированы.

«Безопасность начинается с тебя», — напомнило ведомство.

10 августа сообщалось, что в Москве электросамокат воспламенился в квартире, где находились пять человек. Экстренные службы смогли ликвидировать возгорание. Трое детей получили сильные ожоги верхних дыхательных путей. Медики оказали им необходимую помощь и госпитализировали.

Ранее в Домодедово ликвидировали открытое горение в автосервисе.