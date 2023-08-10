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Общественник назвал причины, по которым четырехдневку в России не введут

Общественник Шершуков: в текущей экономической ситуации четырехдневку не введут

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В текущей экономической ситуации в России ввести четырехдневную неделю для многодетных родителей не представляется возможным, поскольку стране не хватает лишних рабочих рук, которые могли бы быть задействованы в высвобождающиеся часы. Об этом в эфире НСН заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, комментируя соответствующее предложение депутатов Государственной думы от ЛДПР.

«Сокращение количества рабочих часов – это вековая мечта человечества. А дальше начинаются нюансы. Они заключаются в том, что работодатели будут с сомнением брать на работу многодетных родителей. <...> Единственное, чем в данной экономической ситуации в РФ я могу объяснить это предложение, это только приближающимися выборами», — отметил Шершуков.

Тем не менее, по его словам, человечество движется по пути сокращения продолжительности рабочего времени из-за автоматизации и внедрения роботов в различные сферы.

В августе депутаты Госдумы от партии ЛДПР подготовили законопроект, который предполагает установить четырехдневную рабочую неделю для родителей с тремя и более детьми.

Ранее глава Минтруда высказался о введении четырехдневной рабочей недели.

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