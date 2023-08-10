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На Гавайях в результате лесных пожаров погибли 36 человек

CNN: число погибших от лесных пожаров на Гавайях возросло до 36 человек

На Гавайях возросло количество погибших после лесных пожаров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

Официальные лица подтвердили гибель 36 человек. Еще десятки человек пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Более точные данные на данный момент неизвестны.

Помимо этого, происшествие уничтожило исторический город под названием Лахайна.

Ранее из-за стихийного бедствия сотни местных жителей эвакуировали. В некоторых частях острова Мауи, где вспыхнул пожар, пришлось перекрывать многие дороги. Такие меры властей связаны с тем, что огонь слишком близко подступил к домам.

Некоторые не могут дозвониться до экстренных служб из-за проблем со связью на острове.

Представители посольства России в США заявили о том, что готовы помочь тем гражданам РФ, которые оказались на острове в момент пожаров. Там подчеркнули, что активно следят за ситуацией.

Ранее в Подмосковье произошел крупный взрыв на складе пиротехники.

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