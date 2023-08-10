Квадрокоптер с коробкой с надписью SOS приземлился на одной из улиц Москвы

Квадрокоптер с коробкой, на которую была нанесена надписью SOS, приземлился на Солнечногорской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Что внутри — неизвестно», — говорится в публикации.

Отмечается, что территория вокруг севшего квадрокоптера сейчас оцеплена. Уточняется, что до ближайших жилых домов оттуда примерно 50 метров, поэтому эвакуация не понадобилась. На место вызвали оперслужбы.

31 июля сообщалось, что на юго-западе Москвы на улице Каховка обнаружили упавший квадрокоптер. Уточнялось, что инцидент произошел на территории технического центра, сообщение о нем поступило в экстренные службы примерно в 9:00 (мск).

В ночь на 30 июля три беспилотника попытались атаковать Москву. Сообщения очевидцев о взрыве в башне «Москва-Сити» появились около 3:00 мск. Один из ударов пришелся на 50-этажное здание «IQ-квартал». Там было повреждено остекление на пятом и шестом этажах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате никто не пострадал.

Ранее обломки украинского БПЛА нашли на крымском пляже.