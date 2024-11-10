В Казани подростки осквернили Вечный огонь на мемориале в память воинам, павшим в борьбе с фашизмом. Об этом сообщает СК в своем Telegram-канале.

Об инциденте ведомство узнало из соцсетей. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье об осквернении символов воинской славы России (ст. 354.1 УК РФ ).

26 октября треш-стримершу Голубку из Северного района Волгограда задержали за осквернение монумента «Родина-мать зовет!». В сети она разместила ролик, в котором якобы плюет в статую. В своих прямых эфирах стримерша исполняет задания за деньги. После произошедшего СК возбудил уголовное дело, в доме задержанной провели обыск, изъяли компьютер. Суд в Орле избрал для нее меру пресечения и ограничил свободу женщины запретом определенных действий, она признала свою вину.

Ранее школьница прикурила сигарету от Вечного огня и сожгла возложенные цветы.