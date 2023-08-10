В Эквадоре сообщили о задержании подозреваемых в убийстве кандидата в президенты страны

Полиция задержала двух человек, которые подозреваются в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщает телеканал Ecuavisa, передает ТАСС.

По информации телеканала, стрелявших в политика было трое. В настоящее время сотрудники полиции продолжают поиски еще одного причастного к преступлению.

10 августа стало известно, что Фернандо Вильявисенсио, являвшийся кандидатом в президенты Эквадора, был убит во время предвыборного митинга в столице страны Кито. Уточнялось, что он получил три пулевых ранения в голову и был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. Однако врачам спасти его не удалось. В результате стрельбы также ранения получили не менее еще восьми человек. Семеро из них поступили в ту же больницу.

До этого сообщалось, что лидер Коммунистической партии непризнанной республики Приднестровье Олег Хоржан был найден мертвым в своем доме в селе Суклея. Политику нанесли множественные колотые ранения в шею и спину, били тупым предметом по голове. Одной из версий причин убийства Хоржана является разбойное нападение.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.