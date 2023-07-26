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В Петербурге суд выбрал меру пресечения для подозреваемого в изнасиловании мигранта

В Петербурге суд заключил под стражу обвиняемого в изнасиловании подростка мигранта

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РИА «Новости»

В Петербурге суд постановил арестовать задержанного по подозрению в изнасиловании школьницы мигранта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК РФ по Северной столице.

Иностранца арестовали на два месяца. В СИЗО 55-летний мужчина пробудет как минимум до 24 сентября. Во время заседания мигрант просил о более мягкой мере пресечения.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и закрепляют базу доказательств.

Мужчину задержали накануне. По данным источников, он нашел школьницу на сайте знакомств. Во время личной встречи иностранец привел ее в отель и изнасиловал. За надругательство над несовершеннолетней девушкой ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Челябинской области мигрант избил россиянина за участие в СВО.

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