В Петербурге суд выбрал меру пресечения для подозреваемого в изнасиловании мигранта

В Петербурге суд постановил арестовать задержанного по подозрению в изнасиловании школьницы мигранта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК РФ по Северной столице.

Иностранца арестовали на два месяца. В СИЗО 55-летний мужчина пробудет как минимум до 24 сентября. Во время заседания мигрант просил о более мягкой мере пресечения.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и закрепляют базу доказательств.

Мужчину задержали накануне. По данным источников, он нашел школьницу на сайте знакомств. Во время личной встречи иностранец привел ее в отель и изнасиловал. За надругательство над несовершеннолетней девушкой ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Челябинской области мигрант избил россиянина за участие в СВО.