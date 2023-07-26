В центре Волгограда школьница на электросамокате сбила ребенка

В Волгограде поездка на кикшеринговом самокате закончилась для девочки-подростка аварией, она сбила восьмилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошел 25 июля на улице Чуйкова, 57. В результате ДТП восьмилетнего ребенка доставили в больницу.

Telegram-канал «Волгоград №1» опубликовал видео очевидцев ЧП, вероятно, родственников пострадавшего ребенка, которые кричат на виновницу аварии и обвиняют подростка в том, что она выбила девочке зубы.

«Ты зубы выбила ребенку! Ты его оставила калекой, дрянь такая!» — кричит попавшая на видео волгоградка.

При этом женщина ведет себя грубо и хватает подростка за руки. Виновница ДТП на видео плачет, извиняется и говорит, что наехала на ребенка случайно. По информации Telegram-канала, на место аварии вызвали полицию, но подросток сбежала.

Официальной информации о травмах ребенка не сообщалось.

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