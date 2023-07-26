В Челябинской области мигрант пробил мужчине голову за участие в СВО

В Челябинской области мигрант назвал участника специальной военной операции (СВО) «агрессором» и избил его. Об этом сообщает Kursdela.biz.

По данным источника, инцидент произошел в Юрюзани. Между гражданином Таджикистана и россиянином произошла словесная перепалка. После этого оппонент предложил участнику СВО выйти на улицу, где они могли бы решить проблему.

По пути иностранец нанес мужчине удар, после чего жертва потеряла равновесие и упала. Свидетели быстро вызвали скорую помощь, которая позже доставила пострадавшего в больницу. В медучреждении врачи диагностировали у участника СВО закрытую черепно-мозговую травму.

Сам мигрант смог скрыться с места событий. Правоохранители установили его личность и объявили в розыск. В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее на Урале мигрант отказался платить за яблоко и напал на охранника-инвалида.