Россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей

Россиянин продает на «Авито» монету, выпущенную в 1835 году, за 70 млн руб. На «редкое» интернет-объявление обратило внимание «ТИА».

При этом, как следует из публикации автора на сайте сервиса, покупатели могут предложить свою цену и обсудить варианты с продавцом. Однако он попросил не задавать «глупые вопросы» и предупредил, что будет блокировать тех, кто все же решится на это.

«Овальные пять копеек 1835 года, предлагайте свои варианты и стоимость! Покажите мне хоть еще одну такую овальную монету, и я снижу стоимость», — пишет уверенный в своем предложении житель Твери.

Источник же узнал, что подобные варианты можно найти на том же «Авито» менее чем за 200 руб.

Такие монеты, как уточняется, не считаются редкими среди коллекционеров, так как в эпоху правления Николая I они чеканились на Екатеринбургском и Сузунском монетных дворах, а их общий тираж составил около 47 млн экземпляров. Кроме того, на стоимость не может не влиять сохранность образца.

Ранее на сайте «Авито» появились объявления о продаже щенков с рисунками в виде буквы Z на шерсти. Автор одного из объявлений, в котором животное продается за 2 млн руб., назвал торговое предложение экспериментом.