В СПЧ предложили расширить список правонарушений для выдворения мигрантов из РФ

В Совете по правам человека (СПЧ) предложили ужесточить контроль за мигрантами, в частности расширить список правонарушений, за которые мигрантов следует выдворять из России, передает «Парламентская газета».

Член СПЧ Кирилл Кабанов подчеркнул, что рост преступлений в стране, совершенных мигрантами, напрямую связан с ростом миграционного потока, его нужно уменьшить. В настоящее время 70% мигрантов неподконтрольны государству, отметил Кабанов.

По словам эксперта, даже за мелкое хулиганство мигрантов нужно выдворять из страны «без права возвращения минимум лет на двадцать».

По данным МВД, за первые полгода иностранцы совершили в РФ 22,4 тысячи преступлений, что на 6,3% больше, чем в 2022 году. Сейчас выдворить иностранца из России могут за нарушение миграционного законодательства, например за работу без патента, несвоевременную постановку на учет, за преступления, связанные с незаконным оборотом и потреблением наркотиков. Иностранцу могут запретить въезд в страну, если он привлекался к административной ответственности дважды за год или больше.

Кабанов выразил мнение, что именно бизнесмены, приглашающие на работу иностранцев, должны нести за них ответственность.

Как заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в Курской, Тюменской, Курганской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областях отмечена высокая криминальная активность иностранных граждан.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.