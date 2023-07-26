Посла России в Замбии обокрали в гипермаркете Петербурга

Барсетку с документами и деньгами украли у дипломата в гипермаркете на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «78.ru».

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Замбия Азим Ярахмедов лишился 400 тысяч рублей, пока совершал покупки в сетевом гипермаркете на юге Петербурга, злоумышленник незаметно стащил у мужчины барсетку со всем содержимым.

Вора быстро разыскали, по подозрению в совершении кражи задержан 52-летний водитель, в ходе обыска у него изъято 230 тысяч рублей и полторы тысячи долларов, также обнаружены документы посла.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», задержанный уже дал признательные показания, возбуждено уголовное дело, мужчина помещен в изолятор временного содержания.

Ранее сотрудника посольства ЮАР в Москве обокрала горничная Катя после свидания.