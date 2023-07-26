Четверо детей отравились жидкостью для розжига в Приморье

За две недели в Приморском крае госпитализированы четверо малолетних детей с признаками отравления жидкостью для розжига. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Минздрава Приморья, всем пострадавшим детям потребовалась медицинская помощь, трое из госпитализированных находятся в больницах Владивостока в состоянии средней степени тяжести, еще один отравившийся был отпущен на амбулаторное лечение после промывания желудка.

Медики предупреждают, что, оказавшись в организме, горючие жидкости вызывают мгновенную интоксикацию, а при попытке вызвать рвоту приводят к повреждению дыхательных путей.

«Моментально развивается липоидная пневмония, которая протекает очень тяжело и с осложнениями», — отметили в Минздраве.

Ранее в Петербурге ребенок отравился моющим средством.