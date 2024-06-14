Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заболотного назвали усилением для «Химок»

Тренер Точилин: Заболотный — очень качественный игрок

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Экс-главный тренер «Сочи» и знаменитый в прошлом российский футболист Александр Точилин высказался о потенциальном переходе нападающего московского ЦСКА Антона Заболотного в подмосковные «Химки», вернувшиеся в Российскую премьер-лигу по итогам прошлого сезона.

«Раз ЦСКА не продлевает контракт с Заболотным, то «Химки» — хороший вариант для него, не нужно никуда уезжать из Москвы. А для самих «Химок» приход Заболотного — однозначное усиление, им нужен был нападающий такого плана с опытом игры в Премьер-лиге», — приводит слова Точилина Legalbet.

При этом специалист особо отметил, что не согласен с критикой футболиста за низкую результативность, потому что считает его качественным и очень разносторонним форвардом, способным помогать команде в подыгрыше и давать объем работы на поле.

В последнем сезоне за ЦСКА нападающий провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Всего за карьеру 33-летний Заболотный только однажды преодолел отметку в десять забитых мячей за сезон.

Ранее Евро-2024 назвали интересным и без сборной России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами