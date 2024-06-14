Заболотного назвали усилением для «Химок»

Экс-главный тренер «Сочи» и знаменитый в прошлом российский футболист Александр Точилин высказался о потенциальном переходе нападающего московского ЦСКА Антона Заболотного в подмосковные «Химки», вернувшиеся в Российскую премьер-лигу по итогам прошлого сезона.

«Раз ЦСКА не продлевает контракт с Заболотным, то «Химки» — хороший вариант для него, не нужно никуда уезжать из Москвы. А для самих «Химок» приход Заболотного — однозначное усиление, им нужен был нападающий такого плана с опытом игры в Премьер-лиге», — приводит слова Точилина Legalbet.

При этом специалист особо отметил, что не согласен с критикой футболиста за низкую результативность, потому что считает его качественным и очень разносторонним форвардом, способным помогать команде в подыгрыше и давать объем работы на поле.

В последнем сезоне за ЦСКА нападающий провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Всего за карьеру 33-летний Заболотный только однажды преодолел отметку в десять забитых мячей за сезон.

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