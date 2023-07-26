Сотни мeртвых кайр обнаружили сахалинцы на берегу Охотского моря

Сахалинцы нашли сотни мертвых кайр на берегу Охотского моря. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash и публикует соответствующее видео. Как сообщается, ученые предполагают, что причиной их гибели может быть птичий грипп.

Местные жители уже обнаружили бездыханных буревестников и чаек на пляже острова Кунашир. На видеозаписях также видно, что погибли тонкоклювые птицы из семейства чистиковых.

Ветеринары провели исследование десяти различных особей и у одной из них обнаружили грипп. Это заболевание быстро распространяется, и даже городские птицы, такие как голуби, вороны и кулики, могут легко заразиться. Уже зарегистрированы первые случаи заражения воробьев.

По словам экспертов, в Японии недавно произошла крупная вспышка этой инфекции, и вирус мог быть перенесен в Россию мигрирующими птицами.

В июне в Нижегородской области выявили очаг птичьего гриппа. Сотрудники Россельхознадзора осуществляют комплекс мер, который поможет не допустить распространения инфекции. Несмотря на это, существует вероятность заражения птиц на фабриках и личных хозяйствах. По этой причине руководителям птицеводческих предприятий рекомендуют перейти в режим работы «закрытого типа». Россиянам, которые держат птиц, рекомендуют изолировать животных и не допускать их общения с дикими птицами.

Ранее замотанных скотчем редких ястребов пытались вывезти в Абхазию в багажнике автомобиля.