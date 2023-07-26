Дочь обвиняемого в оправдании терроризма Кагарлицкого сообщила о его этапировании

Социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом) этапировали в Сыктывкар. Об этом сообщила его дочь Ксения в своем аккаунте в соцсети Х (Twitter), передает издание РБК.

Она рассказала, что следственные действия по делу Бориса Кагарлицкого закончились, ему вменяют ч. 2 ст. 205 УК РФ (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда с использованием СМИ или Интернета). По данный статье ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Его этапировали в Сыктывкар. Новости будут в четверг после рассмотрения судом меры пресечения», — написала женщина.

Ранее после сообщений о возбуждении против него уголовного дела она сообщала, что не знает, где находится ее отец, его телефон был отключен.

25 июля стало известно, что следователи ФСБ РФ возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Бориса Кагарлицкого. По его делу также прошел обыск у известного российского психолога Александра Ачагова.

Борис Кагарлицкий — российский социолог, кандидат политических наук, главный редактор интернет-издания «Рабкор» и автор одноименного YouTube-канала.

Ранее ФСБ задержала трансгендера и ЛГБТ-активиста в Орловской области за госизмену.