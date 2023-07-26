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Выдававший себя за модельного агента мужчина совратил 45 детей

В Великобритании мужчина совратил 45 детей, выдавая себя за модельного агента

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Shutterstock

По информации издания The Guardian, 27-летний Дэвид Хармс из Великобритании обманом склонил к себе 45 детей, представляясь модельным агентом. Ранее Хармс был осужден за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В мае 2016 года ему был назначен срок в восемь лет лишения свободы, однако в феврале 2019 года его досрочно выпустили из тюрьмы. Несмотря на это, Хармс продолжал совершать преступления. В период с июля 2019 года по февраль 2020 года он совершил 88 сексуальных преступлений в отношении детей.

Мужчина заводил знакомства с детьми в возрасте от шести до 15 лет через интернет, представляясь модельным агентом по имени Джесс, который, по его словам, работал с известными модными брендами. В других случаях он выдавал себя за мальчика по имени Алекс или Джейден. За полгода Хармс совершил 39 сексуальных преступлений в Великобритании и шесть — в США.

Ранее два полицейских попали под следствие на Тайване после того, как девочка-подросток пострадала от педофила во время тайной операции. Правоохранители спланировали операцию по поимке шантажиста-педофила и убедили несовершеннолетнюю заявительницу поучаствовать в ней.

Ранее одиннадцатилетняя россиянка родила ребенка.

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