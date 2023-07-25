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Эксперт рассказал, как выбрать солнцезащитное средство по информации на упаковке

Эксперт Сидоров рассказал о средствах от солнца для чувствительной кожи без вреда для экологии

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Эксперт по маркировке продукции Станислав Сидоров рассказал Pravda.Ru, как по информации на упаковке выбрать подходящее солнцезащитное средство.

Специалист пояснил, что при выборе солнцезащитной косметики прежде всего нужно обращать внимание на литеры SPF на упаковке — они указывают на уровень защиты от солнечных лучей, вызывающих ожоги и провоцирующих рак кожи. Эксперт посоветовал использовать средства с SPF не менее 30, который блокирует примерно 97% UVB-лучей.

Для чувствительной кожи следует выбирать средства без парабенов, ароматизаторов и оксибензона, оказывающего вредное воздействие на кораллы и другие морские организмы. Специалист также порекомендовал наносить средство от солнца на кожу каждые два часа независимо от указанного уровня водонепроницаемости и беречь кожу дополнительно, например с помощью одежды и шляп. Ни одно солнцезащитное средство не способно спасти кожу от ультрафиолета на 100%, подчеркнул эксперт.

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