Сбер определил учебные заведения, которые примут участие в развитии GigaChat

Сбер определил список академических команд, которым будет предоставлена возможность для проведения экспериментов с дообучением и донастройкой нейросетевых моделей, на базе которых работает GigaChat, сообщает пресс-служба Сбера.

Команды вузов были отобраны экспертами Сбера на основе открытого сбора заявок. Они получат доступ к платформе ML Space и ресурсы, необходимые для экспериментов.

В список вошли команды: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Университет Иннополис, МГУ им. М. В. Ломоносова (представлен тремя подразделениями: Институт искусственного интеллекта, факультет вычислительной математики и кибернетики, филологический факультет), НИТУ МИСиС и Петрозаводский государственный университет, а также сборная команда из студентов МГУ, ВШЭ и гимназии № 63 Санкт-Петербурга.

«Вовлечение академического сообщества в совместные исследования и разработки является важнейшим элементом построения надежного и этичного искусственного интеллекта. Уверен, что вместе мы сможем расширить возможности GigaChat и сделать его одним из сильнейших сервисов в мире. Хочу подчеркнуть, что этот конкурс лишь начало такой работы. Мы планируем еще больше вовлекать вузы в нашу работу», — рассказал старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

Архитектура GigaChat основана на нейросетевом ансамбле моделей NeONKA (Neural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), включающем в себя различные модели, динамические блоки, методы дообучения supervised fine-tuning и reinforcement learning with human feedback. GigaChat Сбера может решать множество интеллектуальных задач: поддержать беседу, написать текст, создать код.