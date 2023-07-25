После взрыва газа в доме в Нижнекамске возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнекамске. Об этом ведомство сообщило журналистам, передает ТАСС.

В результате взрыва получил травмы и ожоги 26-летний мужчина, он госпитализирован. Уголовное дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Нижнекамске.

В результате возник пожар. Пострадали два человека, еще восемь жильцов самостоятельно эвакуировались из горящего здания. Жилой дом частично выгорел, а также повреждены несущие конструкции и выбиты стекла в окнах некоторых квартир.

Информации о причинах произошедшего пока нет.

Житель дома в Нижнекамске, где произошел взрыв, рассказал «Газете.Ru», что проснулся от сыпавшегося на него оконного стекла, выбитого ударной силой.

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