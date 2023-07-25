Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бабушка связала внука, оставила его без еды и воды и снимала издевательства на видео

В Чечне прокуратура проверит факт издевательств женщины над маленьким ребенком

В Чеченской Республике бабушка связала внука по рукам и ногам и снимала происходящее на видео, жалуясь отцу мальчика на плохое поведение. Видео издевательств над ребенком публикует Telegram-канал «ЧП Кавказ».

На кадрах ролика на стуле сидит маленький мальчик, его руки и ноги связаны, ребенок плачет. За кадром слышен голос женщины, она приходится мальчику бабушкой. Пенсионерка ругается на внука, сообщая о том, что видео отправит его отцу, она говорит о плохом воспитании ребенка, который сломал во дворе все саженцы. Бабушка пообещала оставить мальчика сидеть без воды и еды.

После того как ролик распространился в сети, произошедшим заинтересовались в правоохранительных органах. Проверку по факту издевательств над ребенком проводит прокуратура Чечни, следователям предстоит дать оценку методам воспитания несовершеннолетнего и установить, где находятся его родители.

Ранее в Анадыре мужчина почти год наносил побои приемному сыну из-за его поведения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях