В Дивногорске задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки

В Дивногорске Красноярского края задержали подозреваемого в убийстве девушки-подростка, пропавшей 22 июля, ее тело нашли в лесополосе недалеко от трассы «Енисей», проходящей через город. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 34-летний мужчина. Образцы его ДНК совпали с биологическим материалом, полученным при осмотре места происшествия на теле девушки.

По данным Telegram-канала Shot, на месте, где было найдено тело девушки, два года назад нашли убитой другую женщину, тогда личность преступника установить не удалось. Сейчас следователи проверяют задержанного на причастность к совершению этого преступления.

16-летняя жительница Дивногорска пропала двое суток назад, она вышла гулять с подругой, предупредила, что у нее садится телефон и домой не вернулась. Тело девушки с перерезанным горлом обнаружили в овраге около железной дороги на расстоянии 200 метров от жилых домов.

Ранее стали известны подробности убийства 11-летнего мальчика в Москве.