СК предъявил окончательное обвинение Треповой за теракт, где погиб военкор Татарский

Следственный комитет (СК) Российской Федерации предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой по делу о совершении теракта в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин рассказал, что следователи СК РФ собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находящиеся на территории Украины.

По его словам, эти люди через социальные сети завербовали Трепову.

«Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», — сказал глава СК РФ.

В ходе следствия было проведено около 200 экспертиз, 85 человек признаны потерпевшими, всего допрошено порядка 400 человек.

13 апреля ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы. По информации ведомства, соучастником убийства является гражданин Украины Юрий Денисов 1987 года рождения, который передал другой подозреваемой, Дарье Треповой, взрывное устройство. Трепова заявила в Мосгорсуде, что «безумно сожалеет о произошедшем и молится о здоровье пострадавших».

Ранее Росфинмониторинг включил Трепову в перечень террористов и экстремистов.