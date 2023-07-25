СК предъявил окончательное обвинение Треповой за теракт, где погиб военкор Татарский

Следственный комитет (СК) Российской Федерации предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой по делу о совершении теракта в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Бастрыкин рассказал, что следователи СК РФ собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находящиеся на территории Украины.
По его словам, эти люди через социальные сети завербовали Трепову.
«Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», — сказал глава СК РФ.
В ходе следствия было проведено около 200 экспертиз, 85 человек признаны потерпевшими, всего допрошено порядка 400 человек.
13 апреля ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы. По информации ведомства, соучастником убийства является гражданин Украины Юрий Денисов 1987 года рождения, который передал другой подозреваемой, Дарье Треповой, взрывное устройство. Трепова заявила в Мосгорсуде, что «безумно сожалеет о произошедшем и молится о здоровье пострадавших».
Ранее Росфинмониторинг включил Трепову в перечень террористов и экстремистов.