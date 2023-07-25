СК увидел замедление роста числа коррупционных преступлений в России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости заявил, что рост числа коррупционных преступлений в стране замедлился и составил менее 3%. Он отметил, что благодаря систематической и координированной работе можно с уверенностью говорить об этом положительном тренде. Количество расследованных дел, равное 4,3 тысячи, соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Бастрыкин также выразил уверенность в том, что совместные усилия с другими правоохранительными органами позволят постепенно снизить уровень коррупции.

13 июля сообщалось, что замглавы Минцифры задержали при получении взятки. Заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Депутат Госдумы Александр Хинштейн уже заявил, что вину чиновника подтверждает большое количество собранных доказательств. По данным Telegram-канала Baza, взятку Паршину мог дать гендиректор компании «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».