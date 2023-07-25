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Лодка перевернулась около дамбы в Кронштадте, погиб человек

В Кронштадте из-за переворачивания лодки погиб человек

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что неподалеку от дамбы в Кронштадте произошло переворачивание лодки с шестью пассажирами на борту. Об этом пишет газета «Известия».

В результате этого инцидента один человек погиб. Сообщение об этом поступило вечером 24 июля 2023 года. По предварительным данным, все люди были извлечены из воды. На место происшествия выехали следователи и криминалисты для проведения проверочных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

24 июля супруги погибли на озере в Нижегородской области, ребенка спасли очевидцы. По предварительным данным, муж, жена и их шестилетний сын находились на надувной лодке на озере в Богородском районе. В какой-то момент лодка перевернулась, и люди начали тонуть.

Также жителей столичного региона попросили быть осторожными из-за плохих погодных условий. Как сообщала Москва 24, ЦОДД призвал столичных водителей быть внимательными из-за непогоды.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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