Пострадавшая при теракте на Крымском мосту девочка выписана из больницы

Девочку-подростка, которая получила ранения при теракте на Крымском мосту 17 июля, выписали из больницы. Как пишет РИА Новости, помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что она находится в удовлетворительном состоянии.

14-летняя пострадавшая находилась на лечении в Российской детской клинической больнице.

«Состояние удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается», — уточнил Кузнецов.

В больнице у девочки нашли опасное заболевание — аутоиммунный тиреоидит. Врачи провели ей заместительную гормональную терапию. Также у пострадавшей было диагностировано стрессовое расстройство, ей назначены антидепрессанты и транквилизаторы.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В результате погибла семейная пара, ранения получила их дочь-подросток.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Также сообщалось, что военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.