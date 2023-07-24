Дерипаска подал в суд на Осетинскую и Романову

Российский предприниматель Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении журналистки Елизаветы Осетинской (признана в РФ иностранным агентом) и правозащитницы Ольги Романовой. Сообщает ТАСС, ссылаясь на документ из картотеки Таганского районного суда Москвы.

По данным суда, иск поступил 13 июля 2023 года. Беседа по нему назначена на 10 августа. Детали не раскрываются.

11 июля стало известно, что Дерипаска выиграл суд у Марии Певчих (признана в РФ иностранным агентом). Суд признал ее слова об участии бизнесмена в залоговых аукционах не соответствующим действительности. Этот иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Дерипаска подал 9 марта.

Кроме этого бизнесмен на заседании Столыпинского клуба высказал мнение, что сохранение правовой и институциональной среды «по понятиям» — путь в никуда.

Ранее Дженнифер Лопес обратилась к адвокату по разводам.