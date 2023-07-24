В Подмосковье автомобиль протаранил «Пятерочку»

В подмосковной деревне Васькино Land Cruiser Prado протаранил супермаркет «Пятерочка», сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, водитель пытался припарковаться и перепутал педали «газ» и «тормоз». В результате инцидента пострадавших нет.

Накануне в Красноярске в результате драки между водителями неуправляемый автобус протаранил пять автомобилей. В результате ДТП автобус повредил пять легковых автомобилей, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Участники дорожного конфликта обратились с заявлениями в полицию, проводится проверка.

До этого в Екатеринбурге водитель Porsche уходил от полицейской погони со стрельбой, чтобы испытать машину после ремонта.

Ранее в Уфе подросток упал с девятого этажа на крышу Lada Niva и уснул рядом с автомобилем.