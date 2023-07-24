В Саратовской области мать не смогла успокоить плачущего младенца и свернула ему ногу

В Саратовской области молодая мать попыталась успокоить младенца, но вместо этого сломала ему ногу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в селе Ревино. Ребенок 19-летней женщины постоянно плакал, успокоить младенца у матери не получалось.

«В какой-то момент девушка подошла к кроватке ребенка и дернула его за ногу так, что вывернула ее в наружную сторону», — поделился источник.

После этих действий младенец стал плакать еще громче. Такая реакция заставила родительницу вызвать скорую помощь. Приехавшие на место медики выяснили, что ребенок получил закрытый перелом правой бедренной кости со смещением отломков.

По факту произошедшего в отношении женщины возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На данный момент мать пострадавшего находится под подпиской о невыезде.

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