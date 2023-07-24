Врач объяснила, почему нельзя употреблять парное молоко

Парное молоко может быть причиной заражения таким опасным заболеванием, как бруцеллез. Об этом заявила врач-диетолог Марият Мухина в беседе с «Москва 24».

По словам медика, парному молоку лучше предпочесть пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, поскольку метод их обработки подразумевает обеззараживанием, в том числе и от бактерий, провоцирующих развитие бруцеллеза.

«Ни в коем случае нельзя ни пробовать парное молоко, ни пить его», – отметила врач.

Бруцеллез передается от больного животного к человеку. Это заболевание поражает ряд органов и систем человеческого организма, включая головной мозг. При поражении головного мозга у пациента могут наблюдаться параноидальный расстройства и другие расстройства психогенного характера.

Ранее диетолог рекомендовала отказаться от консервов и соусов из-за вреда для ЖКТ.