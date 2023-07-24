Москвич обокрал своих знакомых, уехавших на отдых на выходные

Москвич дважды проникал в квартиру знакомых с помощью своего комплекта ключей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Семейная пара, проживающая в квартире на улице Судакова, не так давно установила внутри жилья камеру. Перед этим хозяева столкнулись с квартирной кражей, но не обнаружили следов взлома входной двери.

В это же время супруги стали замечать, что друг семьи стал интересоваться планами своих знакомых на отдых. Информацию он уточнял в общем чате и не стеснялся задавать прямые вопросы, выясняя, когда и на какое время приятели покидают свои дома. Тогда пострадавшие от вора-домушника поняли, что именно этот человек в прошлом году помогал им и поэтому имел дубликат ключей от их квартиры.

В минувшие выходные пара уехала в Тульскую область, а вернувшись, выяснила, что в ночь на 23 июля к ним пробрался знакомый из чата и старательно пытался найти коробку с деньгами и драгоценностями. Именно в ней в прошлый раз владельцы обнаружили пропажу ценных вещей. Сначала он вынес накопления в российских рублях, потом — в долларах, а в конце концов присвоил золотые монеты на 550 тыс. руб.

Полиция уже начала расследование и подозревает, что мужчина действовал в сговоре с неустановленными лицами.

Ранее в Белгородской области мужчина ударил мальчика и забрал у него телефон в гостях у родственников.