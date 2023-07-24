В Дагестане суд избрал меру пресечения санитарке, душившей пациента на видео

В Дагестане правоохранители арестовали санитарку психдиспансера за издевательства над пациентом. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета в беседе с РИА Новости.

По данным СК, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент неизвестно, какой срок для женщины установила инстанция.

Видео с душащей пациента санитаркой появилось в сети 20 июля. Сотрудница едва не учинила расправу над кричащим мужчиной. Вместо помощи одна из медработниц положила больному подушку на лицо. Все происходящее знакомая снимала на камеру.

После ознакомления с роликом Минздрав Дагестана пообещал проверить больницу. В результате обе сотрудницы были уволены. Все материалы, указывающие на издевательства персонала над пациентом, были переданы в профильные органы.

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