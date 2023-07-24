Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Балицкий призвал водителей не сходить с прямого маршрута в Крым

Балицкий призвал использующих сухопутный коридор в Крым не съезжать с него

close
100%
«ЧП / Крым»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП / Крым»

Сухопутный маршрут в Крым по Запорожью безопасен, но съезжать с него не рекомендуется. Такое заявление сделал в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Особенно это касается транспортных развилок, когда люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город», — уточнил он.

Балицкий обратил внимание, что хорошо еще, если путешественники выберут Мелитополь или Бердянск. Одновременно он подчеркнул, что такие населенные пункты региона, как Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево и Токмак максимально приближены к линии фронта, поэтому их посещение крайне нежелательно.

Врио губернатора региона счел маршрут, проходящий по территории региона и ведущий в Крым, безопасным, на всем его протяжении работают волонтеры.

Ночью 17 июля стало известно о чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, где два человека погибли и пострадала несовершеннолетняя. Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее стало известно об украинских беспилотниках, атаковавших Крымский мост.

Все новости на тему:
Атака на Крымский мост
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях