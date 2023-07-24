Балицкий призвал водителей не сходить с прямого маршрута в Крым

Сухопутный маршрут в Крым по Запорожью безопасен, но съезжать с него не рекомендуется. Такое заявление сделал в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Особенно это касается транспортных развилок, когда люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город», — уточнил он.

Балицкий обратил внимание, что хорошо еще, если путешественники выберут Мелитополь или Бердянск. Одновременно он подчеркнул, что такие населенные пункты региона, как Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево и Токмак максимально приближены к линии фронта, поэтому их посещение крайне нежелательно.

Врио губернатора региона счел маршрут, проходящий по территории региона и ведущий в Крым, безопасным, на всем его протяжении работают волонтеры.

Ночью 17 июля стало известно о чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, где два человека погибли и пострадала несовершеннолетняя. Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее стало известно об украинских беспилотниках, атаковавших Крымский мост.