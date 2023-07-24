Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в Воскресенском

В Москве построят центр инноваций и импортозамещения, проект здания уже согласован, сообщается на сайте mos.ru со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Трехэтажное строение площадью около 14,5 тысячи квадратных метров появится в поселении Воскресенском на участке между улицами Троицкой, Барышевская Роща, Руденко и Остафьевским шоссе.

«Комплекс предназначен для проведения научных исследований и разработок. Арендаторами площадок центра могут стать высокотехнологичные компании из таких отраслей, как электроника, автомобиле- и машиностроение, а также из ИT-сектора», — отметил мэр Москвы.

Объект построят по программе стимулирования создания мест приложения труда. Реализация проекта даст около 230 новых высокотехнологичных рабочих мест.