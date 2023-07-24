Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в Воскресенском

Мэр Москвы: комплекс в Воскресенском создаст около 230 рабочих мест

close
100%
Mos.ru

В Москве построят центр инноваций и импортозамещения, проект здания уже согласован, сообщается на сайте mos.ru со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Трехэтажное строение площадью около 14,5 тысячи квадратных метров появится в поселении Воскресенском на участке между улицами Троицкой, Барышевская Роща, Руденко и Остафьевским шоссе.

«Комплекс предназначен для проведения научных исследований и разработок. Арендаторами площадок центра могут стать высокотехнологичные компании из таких отраслей, как электроника, автомобиле- и машиностроение, а также из ИT-сектора», — отметил мэр Москвы.

Объект построят по программе стимулирования создания мест приложения труда. Реализация проекта даст около 230 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях