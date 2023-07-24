Шведскую активистку Грету Тунберг будут судить за неповиновение полиции

20-летняя экоактивистка предстанет перед судом из-за демонстрации в городе Мальме в Швеции, девушку обвиняют в неповиновении стражам порядка. Об этом сообщает France 24.

Грете Тунберг может грозить шесть месяцев тюремного заключения за участие в акции протеста, в ходе которой группа активистов из организации Reclaim the Future попыталась заблокировать въезд в порт города Мальме.

Участники акции протестовали против использования ископаемого топлива, они мешали проезду автомобилей и не реагировали на законные требования сотрудников полиции.

Судебное заседание назначено на 24 июля, максимальное наказание по предъявленным Тунберг обвинениям — полгода тюремного заключения. Однако, по словам прокурора Шарлотты Оттосен, чаще всего за подобные нарушения выписывается штраф.

Напомним, Грета Тунберг получила известность после выступления с трибуны ООН в 2019 году, экоактивистка обвинила политиков и чиновников в том, что они лишили ее детства пустыми обещаниями и упрекнула лидеров мировых держав в недостаточном внимании к проблемам экологии. В 2023 году Тунберг и ее движение были номинированы на Нобелевскую премию мира.

Ранее в Мадриде экоактивисты парализовали работу аэропорта.