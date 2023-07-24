Мужчина угрожал двухлетнему ребенку возле овощного ларька в Уссурийске

В Приморье удалось задержать местного жителя, который едва не задушил на улице маленького мальчика. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального МВД.

Мужчина внезапно напал на двухлетнего ребенка посреди оживленной улицы и чуть не задушил его на глазах у матери. Инцидент произошел в центре Уссурийска 22 июля и попал на записи камер видеонаблюдения.

На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина с двумя детьми покупает в ларьке овощи, в это время к ним подходит неизвестный мужчина, толкает мать, хватает ребенка за шею и начинает душить.

Мальчика спасли прохожие, мужчина с места происшествия скрылся, семья пострадавшего обратилась в полицию. Личность нападавшего удалось установить, им оказался 52-летний житель Уссурийска. Возбуждено уголовное дело, мотивы его поступка устанавливаются.

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